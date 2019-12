Sul match pesa l’assenza di Ilicic, uscito malconcio dalla gara con il Verona. Con Zapata ancora out, Gasperini ci proverà schierando Pasalic alle spalle di Muriel: la rete del croato si gioca a 5.50, il gol di testa vale 16.00 ma più probabile sembra la rete del colombiano, a 2.75. Il gol ucraino sembra scontato, a 1.17, e dovrebbe avere la firma di Junior Moraes, marcatore a 2.50. Il passaggio turno dei bergamaschi resta un traguardo complicato per i bookmaker, in vantaggio c’è infatti lo Shaktar, a 1.65, per il pass agli ottavi dell’Atalanta si sale a 3.25. Anche secondo gli scommettitori, la Dea ha la strada in salita verso gli ottavi, il 67% ha infatti puntato sull’eliminazione dalla Champions dei nerazzurri, secondo Agipronews.