Ultima chiamata invece per l’Atalanta che, contro la Dinamo Zagabria, si gioca la sua unica chance di qualificazione agli ottavi. Il pareggio ottenuto con il Manchester City tiene ancora aperta la porta degli ottavi per la Dea, ma l’impresa resta decisamente complicata. I nerazzurri infatti, devono vincere le ultime due gare rimaste e, contemporaneamente, sperare che Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk non facciano punti con il City. In caso contrario, sarebbe complicato anche conquistare il terzo posto che vale l’Europa League. Vincere è obbligatorio dunque e, a guardare il pronostico, i primi 3 punti nella competizione sono alla portata dell’Atalanta: la squadra di Gasperini è infatti favorita nella sfida interna con i croati, a 1.60, a 5.25 il successo ospite, il segno X vale 4.25. Fiducia anche da parte degli scommettitori, il 95% ha puntato sul primo successo Champions della Dea. Il cammino dell’Atalanta nell’Europa che conta si è rivelato più duro del previsto e, con 1 solo punto in classifica, la strada verso gli ottavi ora è tutta in salita: l’eliminazione dei nerazzurri nella fase a gironi è così l’opzione più probabile, a 1.16. Nel caso in cui i nerazzurri riuscissero a passare come secondi del Gruppo, l’uscita agli ottavi è proposta a 6.00 mentre il raggiungimento dei quarti di finale sarebbe un’impresa da 12 volte la posta. come riportato da Agipronews.