Ilvuole un altro scalpo importante dopo quello della Juventus, ma stavolta agli uomini di Emery servirà una vera e propria impresa contro ilnei quarti di finale di Champions League. Il tecnico dei tedeschi, dopo un turno di campionato surreale in cui ha terminato in 12 vs 11 a Friburgo, cerca una vittoria esterna per archiviare la pratica già entro i primi 90 minuti, ma sarà necessario passare oltre la coppia difensiva formata da, che hanno ingabbiato Vlahovic poche settimane fa.La notizia è il ritorno tra i titolari didopo i problemi al cuore: si tratta della prima partita da titolare nel 2022 per il laterale basso canadese, dopo più di 100 giorni di stop.: Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupiñan; Parejo, Capoue, Lo Celso, Coquelin; Danjuma, Moreno.: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala, Coman; Lewandowski.