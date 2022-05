Martedì 3 maggio, su Canale 5 alle ore 21.00 andrà in onda il match valido per il ritorno della semifinale di Champions League “Villarreal-Liverpool”.

La gara sarà visibile anche in diretta streaming su sportmediaset.it.



Nel suggestivo scenario dell’Estadio de la Cerámica di Vila-real, i sorprendenti spagnoli guidati da Emery, dopo aver eliminato Juventus e Bayern Monaco, proveranno a superare anche l’ostacolo dei Reds, allenati da Jurgen Klopp. L’impresa è ai limiti dell’impossibile dopo il 2-0 della gara d’andata. Chi passa va in finale che si disputerà il prossimo 28 maggio a Parigi.



La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari con il commento tecnico di Roberto Cravero. Su Mediaset Infinity prepartita con Benedetta Radaelli con ospite in studio Mino Taveri. A seguire, sull’ammiraglia Mediaset, ricco post-partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Stefano Sorrentino, Sandro Sabatini, e Graziano Cesari per tutti i casi da moviola.