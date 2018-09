Dopo le gare del martedì continua il programma della prima giornata della nuova Champions League. Con la nuova formula ogni martedì e mercoledì sono previsti incontri divisi nei due nuovi orari. Le prime gare prenderanno il via alle 18.55 mentre la seconda tornata andrà in scena dalle 21. Oggi le due gare d'apertura saranno una del gruppo E, che vedrà l'Ajax ospitare alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam l'AEK Atene, e una del gruppo F, con l'Hoffenheim impegnato in trasferta in Ucraina contro lo Shakthar Donetsk.



Oltre a Real Madrid-Roma e Valencia-Juve sono quindi altre quattro le gare in programma alle 21: nel girone G, quello dei giallorossi, il calendario sarà completato da Viktoria Plzen-CSKA Mosca, mentre per il gruppo H, quello dei bianconeri, andrà in scena la sfida fra Young Boys e Manchester United. Dopo le due gare delle 18.55 si completano anche il gruppo E, con il Bayern Monaco che fa visita al Da Luz al Benfica, e il gruppo F, che invece vedrà il Manchester City ospitare all'Etihad il Lione in una sfida che si preannuncia decisiva per la testa del girone.