Negli ottavi di Champions dello scorso anno la sfida ad Anfield si chiuse sullo 0-0, dopo il travolgente 0-5 con cui il Liverpool travolse il Porto al Do Dragao. La squadra di Klopp e quella di Conceiçao si ritroveranno domani, stavolta per i quarti di finale: da inizio stagione, riferisce Agipronews, i Reds hanno perso una sola volta in casa (in coppa di lega contro il Chelsea), dato che nelle quote Sisal Matchpoint spinge fortissimo l’«1», favorito a 1,30. In salita la strada dei biancoblù, imbattuto da sei partite ma lontanissimo a 10,00 e con l’appiglio pareggio a 5,50. Un anno fa Mané fu il grande protagonista della doppia sfida, con la tripletta segnata all’andata: un altro gol del senegalese pagherebbe 2,25, alla pari con Firmino, anche se il più atteso è Salah a 1,90. Strada spianata anche per l’Over (a 1,60), esito che il Liverpool centra da cinque partite consecutive; per il Goal l’offerta sale invece a 2,05