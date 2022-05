La stagione europea terminerà sabato sera a Parigi con l’assegnazione del trofeo più importante per club: la Champions League. Allo Stade de France si incontreranno Liverpool e Real Madrid in un remake della finale del 2018 a Kiev, quando a imporsi furono i Blancos con il punteggio di 3-1. Questa volta però, secondo gli esperti, i favoriti per la conquista della coppa sono gli inglesi dati vincenti a 1,55, passando per l’1,56 fino ad arrivare all’1,58 su 888sport.it. Sale di molto invece la quota degli uomini di Ancelotti offerti tra 2,20 e 2,40. Per quanto riguarda la sfida nei 90 minuti il successo dei Reds si gioca tra 2,05 e 2,07, il trionfo del Real vale tra 3,30 e 3,65 mentre il segno «X» è fissato tra 3,55 e 3,70. Tra due formazioni che hanno regalato spettacolo durante l’intera competizione, anche in finale non dovrebbero mancare i gol con l’Over 2.5, proposto tra 1,68 e 1,72, avanti nei confronti di un match con meno di tre gol visto tra 2,02 e 2,12. I tifosi madrileni sognano di festeggiare come quattro anni fa e la replica del 3-1 in loro favore anche sabato sera, per i bookie, oscilla tra 23 e 27 volte la posta mentre un successo per 2-0 a favore del Liverpool, come in occasione dell’ultimo trionfo in Champions nel 2019 contro il Tottenham, si attesta tra 10,50 e 11,26. Pensando a questa sfida, poi, impossibile non nominare i due bomber Mohamed Salah e Karim Benzema. In occasione dell’ultima partecipazione a una finalissima entrambi hanno aperto le marcature del match, una circostanza che se ripetuta anche a Parigi vale 5 per tutti i bookie nel caso dell’egiziano, quota che sale tra 5 e 5,25 se la prima rete verrà siglata dal francese capocannoniere della competizione.