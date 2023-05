Una corsa Champions così non si era mai vista nella storia della Serie A. Dietro al Napoli in fuga solitaria e in attesa solo di festeggiare aritmeticamente lo scudetto, ci sono infatti sei squadre racchiuse in sei punti, a sei giornate dalla fine. Sei squadre che si contenderanno i tre posti disponibili per giocare la Champions League nella stagione 2023-24.



Si va dalla Lazio, seconda in classifica a 61 punti, fino all'Atalanta, settima a 55 punti, passando per Juventus (60 punti), Inter, Milan e Roma (57 punti). E già così la situazione è abbastanza ingarbugliata. Metteteci anche il fattore 'giustizia sportiva', con le inchieste che vedono coinvolta la Juve e con il rischio di eventuali nuove penalizzazioni, e aggiungete anche il fatto che Inter e Milan si affronteranno in semifinale di Champions League e che Juve e Roma giocheranno le semifinali di Europa League, rispettivamente contro Siviglia e Bayer Leverkusen, e avrete un cocktail esplosivo, per un finale di stagione mai visto prima.



A sei giornate dalla fine della Serie A, andiamo quindi a vedere nel dettaglio il calendario delle sei squadre in lotta per tre posti nella Champions League 2023-24. Chi la spunterà?



SCORRI PER VEDERE IL CALENDARIO DELLE SQUADRE COINVOLTE NELLA LOTTA CHAMPIONS