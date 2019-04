Quarti di Champions, a promettere spettacolo c’è anche Manchester United-Barcellona, che si ritrovano per la prima volta dalla finale di Wembley del 2011, vinta 3-1 dai catalani. I Red Devils non hanno mai perso in casa contro i catalani ma stavolta dovrebbero arrendersi a un Barcellona straripante: gara equilibrata ma con i blaugrana avanti a 2.00, il successo degli inglesi è a 3.60, stesa quota per il segno X. Messi e compagni dilagano invece nelle quote sul passaggio turno, a 1.25 contro il 4.00 dello United. Per l’85% degli scommettitori sarà il Barcellona a conquistare la semifinale.