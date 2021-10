L’Atalanta fa visita al Manchester United cercando il terzo risultato utile consecutivo nella Champions League 2021/22 contro la squadra, sulla carta, più temibile di un girone che al momento la Dea comanda con 4 punti. I Red Devils di Solskjaer partono favoriti a Old Trafford: i betting analyst vedono il successo dei padroni di casa a 1,77, mentre il «2» nerazzurro vale 4,55 la posta. Piuttosto alta anche la quota del pari, offerto a 4,04. Per Cristiano Ronaldo sarà la prima sfida contro una squadra italiana dopo l’addio alla Juventus. Dopo aver messo a segno due reti nelle prime due gare di Champions, il portoghese vuole mettere la firma anche contro i bergamaschi: un suo gol è in quota a 1,65. Sarà sfida del gol a Old Trafford; dall’altra parte, infatti, l’Atalanta fa affidamento su Duvan Zapata, reduce dalla rete numero 100, tanto che un suo gol vale 2,45 volte la posta.