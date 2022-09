Il Milan, ritrovata la vetta in Serie A, va a caccia del primo posto anche in Europa. Contro la Dinamo Zagabria, unica squadra a quota 3 punti del girone E dopo la prima giornata, le quote dei betting analyst remiano i rossoneri, offerti a 1,30 contro il 10 dei croati. Nel mezzo il segno «X» fissato a 5,50. Per i bookie dopo l’Under 2.5 ottenuto da entrambe le formazioni all’esordio, è avanti invece l’Over 2.5, a 1,65, nei confronti di un match con meno di tre gol proposto a 2,10. Per il risultato in pole c’è il 2-0 a 6, sale a 10,50 l’1-1, mentre vale 24 volte la posta un nuovo 0-1 croato. Tra i possibili protagonisti del match occhi puntati su Olivier Giroud, match winner contro la Sampdoria, ma ancora a digiuno in Europa con il Milan: il centro del francese si gioca a 2, mentre il secondo gol consecutivo di Mislav Orsic - autore del gol partita contro il Chelsea – si trova in quota a 5