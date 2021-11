Il pareggio rimediato contro il Porto non mette definitivamente fine alle speranze di passare il turno in Champions League del Milan, ma le riduce al lumicino e già questa sera, in base al risultato di Liverpool-Atletico potrebbe arrivare il verdetto.



Con un punto in quattro giornate questa è la classifica momentanea:

Liverpool 9 (3 partite giocate)

Porto 5 (4 partite giocate)

Atletico Madrid 4 (3 partite giocate)

Milan 1 (4 partite giocate)



Il Milan potrebbe quindi venire eliminato questa sera nel caso in cui l'Atletio Madrid battesse il Liverpool. È vero infatti che l'Atletico Madrid si porterebbe a 6 punti di distacco dai rossoneri e con ancora lo scontro diretto a disposizione. Il problema però è che l'altra gara dei Colchoneros è proprio contro il Porto e anche se fossero i lusitani a vincere mantenendo invariata la distanza fra Atletico e Milan, sarebbero loro a portarsi ad una distanza incolmabile per Pioli e i rossoneri.