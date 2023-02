Milan e Tottenham si ritrovano agli ottavi di finale dodici anni dopo l’ultima doppia sfida di Champions League terminata con il passaggio del turno degli inglesi. Come in quel caso il match di andata si terrà a San Siro, dove i rossoneri venerdì contro il Torino sono tornati al successo, il primo interno del 2023. Pioli cercherà il bis e primo successo contro gli Spurs, mai battuti in quattro precedenti, offerto a 2,55 contro il 2,75 del colpo degli uomini di Conte come nel 2011. Fissato invece a 3,30 il segno «X». Grande equilibrio in quota anche tra Under 2.5, favorito a 1,82, sull’Over 2.5 visto a 1,88. Per quanto riguarda il risultato esatto c’è l’1-1 a 6, sale a 9 un nuovo 0-1 per gli inglesi, mentre si gioca a 12 volte la posta un 2-0 per Giroud e compagni. Proprio il centravanti francese, decisivo in campionato contro il Torino e capocannoniere europeo dei rossoneri, cerca il quinto gol al Tottenham, offerto a 3, quota che sale a 6,50 nel caso sia lui ad aprire le marcature come nell’ultima di Champions League contro il Dinamo Zagabria. Dall’altra parte occhi puntati sul bomber Harry Kane, visto in rete a 2,20 mentre la prima rete al Milan di Dejan Kulusevski, ex Juventus, è proposta a 6.