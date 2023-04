L’attesa è finita. San Siro è pronto per ospitare, domani sera, la supersfida di Champions League tra Milan e Napoli, andata dei quarti di finale. Gli Azzurri, secondo gli esperti, partono favoriti a 2,60 contro il 2,75 dei padroni di casa mentre si sale fino 3,20 per il pareggio. Napoli favorito per il passaggio turno, 1,57 rispetto al 2,40 del Milan. Il recente passato è dalla parte degli uomini di Spalletti perché gli ultimi sei scontri diretti tra le due squadre hanno visto prevalere la formazione in trasferta. Ci si attende una gara a viso aperto: la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,20, e il Ribaltone, a 8,25, sono nelle corde del match. Attenzione poi a una chiamata del VAR data a 3,50. Tanti, tantissimi i giocatori che sognano di vivere una serata da protagonisti. Rafa Leao, ancora primo marcatore a 8,50 come al Maradona pochi giorni fa, è uno di questi così come Brahim Diaz con gol o assist a 3,15. Khvicha Kvaratskhelia, a segno a 3,50, vuole essere ancora l’uomo in più del Napoli mentre Matteo Politano, sogna una rete da ex interista a 5,00. Real Madrid e Chelsea hanno alzato al cielo la Champions League nelle ultime due stagioni e domani sera si sfideranno al Bernabeu. I Blancos, secondo gli esperti Sisal, sono grandissimi favoriti a 1,75 rispetto al 4,75 degli inglesi mentre si scende a 3,75 per il pareggio. La posta in palio è altissima tanto che l’Under, a 1,85, si fa preferire di pochissimo all’Over, a 1,90. Karim Benzema, a 2,25, è il maggior candidato a entrare nel tabellino dei marcatori ma Kai Havertz, a segno a 4,50, è l’uomo su cui punta Frank Lampard per espugnare la Casa Blanca.