Tra gli ottavi di finale più suggestivi c’è Napoli-Barcellona, il sorteggio non è stato certo benevolo con gli azzurri che però sono imbattuti in Europa e al San Paolo possono giocarsela. Il pronostico favorisce comunque i catalani, avanti a 2.20, il successo partenopeo è a 3.20, il pareggio vale 3.60. Per il passaggio turno le quote sono più sbilanciate, la qualificazione dei blaugrana è a 1.27, a 3.75 l’impresa del Napoli di eliminare Messi &Co. Gli scommettitori danno poca fiducia agli uomini di Gattuso, il 95% ha scelto infatti di puntare sulla qualificazione del Barça. Il Napoli non ha mancato l’appuntamento con il gol solo in una delle ultime 20 gare di Champions al San Paolo, la rete dei padroni di casa è infatti appena a 1.26 e potrebbe metterla a segno Mertens che, in questa stagione, ne ha segnati 5 nella fase a gironi, il suo massimo in carriera. La rete del belga è a 3.00. Gli occhi saranno però puntati soprattutto su Messi, che per la prima volta giocherà nello stadio che fu di Maradona, di cui è considerato il vero erede: il suo gol è a 2.10.