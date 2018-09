Non poteva esserci peggior avversario per la Roma nell’esordio stagionale in Champions League. La squadra di Di Francesco, in evidente crisi di gioco e risultati, si presenta mercoledì sera in casa di un Real Madrid che negli impegni europei dà solitamente il meglio. Due stentati pareggi e un ko sono il bilancio giallorosso delle ultime tre partite di campionato, un andamento che si riflette sull’analisi dei trader di SNAI: Real Madrid favoritissimo a 1,35, già il pareggio sale a 5,25 mentre il blitz romanista sarebbe un colpo da 7,75. Nella striscia “grigia” la Roma ha scricchiolato soprattutto in difesa, subendo ben 7 reti, al contrario il Real Madrid ha segnato 11 gol nelle prime 4 di Liga: la valutazione sull’Over (almeno tre reti complessive nel match) è al ribasso, a 1,30 appena. Nonostante il quadro attuale non sia proprio incoraggiante, nel lungo termine la situazione migliora per i giallorossi. Nella scommessa su chi passerà il turno nel Gruppo G (dove oltre al Real giocano CSKA e Viktoria Plzen), la squadra della Capitale è a 1,25.