Il giocatore brasiliano Paulinho, ai microfoni di AS, è tornato a parlare dell’importante esperienza vissuta al Barcellona, durata pochi mesi, dopo esser stato in Cina: “Ogni volta che posso continuo a guardare le partite del club. Ricorderò Barcellona per il resto della mia vita perché per me è stata un’esperienza brillante. Nel calcio non si sa mai quanto durerà un’avventura ma dobbiamo essere preparati per qualsiasi tipo di decisione. Abbiamo vinto due titoli. Grazie a Dio abbiamo avuto la grande opportunità di vincere in due competizioni e la gente ricorda i titoli. Quello contro la Roma è stato il momento più difficile, ma abbiamo vinto due titoli. Come tutte le squadre abbiamo avuto momenti positivi e negativi, ma il risultato finale è stato positivo“. L’ex Corinthians quindi, non dimentica la dura sconfitta inflitta dai giallorossi ai blaugrana, con il gol di Kostas Manolas a regalare la qualificazione alle semifinali di Champions League.