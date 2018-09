L’esordio è stato “pazzo”, proprio come la nomea dell’Inter: i nerazzurri hanno celebrato il loro ritorno in Champions con una rimonta mozzafiato, ribaltando la partita con il Tottenham nei minuti finali. Dopo il 2-1 a San Siro la squadra di Spalletti fa un passo avanti verso la qualificazione agli ottavi di finale: gli analisti Snai hanno tagliato sensibilmente la quota sul passaggio del turno, scesa da 2,30 a 1,75. Ora l’Inter ha scavalcato il Tottenham nei pronostici (gli Spurs agli ottavi sono dati a 1,85) ma per il primo posto nel gruppo B il Barcellona, pure vincente ieri, resta nettamente favorito. I catalani davanti a tutti sono a 1,35, l’Inter insegue a 5,00.