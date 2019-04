Una volta archiviato il proprio risultato, la Juventus guarderà con molto interesse il match di mercoledì sera all'Etihad Arena, da cui uscirà l'avversaria da incontrare nell'eventuale semifinale di Champions. Il Manchester City deve recuperare il ko per 1-0 rimediato all'andata. Considerando il rendimento interno degli uomini di Guardiola - che in casa hanno infilato 13 successi consecutivi - non dovrebbe essere un problema, tant'è che nelle quote SNAI il City è favorito per andare in semifinale, a 1,60, contro il 2,25 sugli Spurs e nelle scommesse sul risultato esatto il 2-0, primo risultato utile per passare il turno senza code extra, è ritenuto il più probabile a 7,25. Manchester avanti anche nelle quote «1X2», a 1,30, contro il 5,75 sul pareggio e il 9,00 per il blitz del Tottenham.