In attesa di ricevere le annunciate e pesanti multe dalla società per avere boicottato il ritiro, i giocatori del Napoli vanno mercoledì ad Anfield a giocarsi un pezzo di stagione. Un risultato positivo porterebbe un po' di serenità e spianerebbe la strada verso gli ottavi di Champions. Il Liverpool però non sembra in vena di regali. Le quote, secondo Agipronews, sono fortemente sbilanciate sui Reds, la cui vittoria è data a 1,45. Il Napoli riparte però da due successi ottenuti negli ultimi due incroci con i campioni d'Europa, senza prendere gol: la citata vittoria dell'andata (2-0) e l'amichevole di inizio stagione giocata ad Edimburgo (3-0). Negativo invece il bilancio ad Anfield, con la sconfitta dell'anno scorso (1-0) e il 3-1 subìto nel 2010 in Europa League. La prima vittoria degli azzurri vale 6,25, mentre il pareggio si gioca a 4,50.Quale che sia il risultato di Liverpool-Napoli, Ancelotti festeggerà la qualificazione se il Salisburgo non vincerà in casa del Genk. Gli austriaci sono però nettamente favoriti, a 1,65. Il pari che garantirebbe loro il terzo posto e quindi il passaggio in Europa League è dato a 4,00, mentre il successo belga vale 4,70.