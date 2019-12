Se in campionato il Napoli attraversa un periodo difficile, in Champions League è in piena corsa per la qualificazione agli ottavi e potrebbe anche passare come prima del girone, in caso di sconfitta del Liverpool con il Salisburgo. Contro il Genk, ultimo del Gruppo E con un solo punto, la vittoria qualificazione sembra una formalità: la squadra di Ancelotti non ha mai perso negli ultimi 6 incontri disputati in Champions League al San Paolo, il segno 1 è a un rasoterra 1.16, il successo dei belgi vale ben 16 volte la posta, alta anche la quota pareggio, a 7.00. Nessun dubbio anche tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul segno 1 nel match. Il Liverpool è però avanti nelle quote sul vincente gruppo, a 1.67, gli azzurri inseguono a 2.00. Mertens ha colpito sia il Liverpool che il Salisburgo, ma proprio contro il Genk è rimasto a secco: stavolta la sua rete sembra scontata, a 1.75. Il Napoli deve invece tenere d'occhio l'attaccante tanzaniano Mbwana Samatta che ha realizzato 3 gol in questa edizione, il suo gol agli azzurri vale 4.50.