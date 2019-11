Turno duro per l’Inter che invece giocherà una partita decisiva in casa del Borussia Dortmund. In un girone dominato dal Barcellona le due squadre (entrambe a quattro punti) di fatto affrontano una partita decisiva per il passaggio del turno. Dalla parte della formazione di Conte ci sono i precedenti: l’ultimo è il recente 2-0 di Milano, ma in generale i nerazzurri sono avanti con tre successi, un pareggio e una sconfitta. Tuttavia considerando anche il fattore campo il Borussia è avanti sulla lavagna a quota 2,00, contro il successo dell’Inter a 3,70.