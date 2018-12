Gerard Piqué, difensore del Barcellona, è sceso in campo l'altra sera nella sfida vinta dai catalani contro i cugini dell'Espanyol. Intercettato da Tuttosport, il centrale catalano ha tranquillizzato l'Inter per quanto riguarda la Champions: "Certo che giocheremo per vincere, come sempre. Lo dimostra la nostra storia.E poi non vogliamo interrompere la buona dinamica di risultati ottenuti nelle ultime uscine. In particolar modo, vogliamo riuscire a mantenere ancora una volta la nostra porta inviolata. Per quanto riguarda l'Inter e il Tottenham, spero che a qualificarsi sia la migliore. Noi, di certo, faremo la nostra partita provando a vincerla".