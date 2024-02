PSV Eindhoven-Borussia Dortmund LIVE, le formazioni ufficiali: Lozano, Schouten, Dest ed Emre Can dal 1'

Non solo Inter. Il programma dell'andata degli ottavi di finale di Champions League prevede la sfida tra PSV Eindhoven e Borussia Dortmund, in scena alle 21 al Philips Stadion della città olandese: la capolista della Eredivisie affronta la quarta forza della Bundesliga. I tedeschi allenati da Edin Terzic hanno vinto. contro pronostico, il girone di ferro davanti a PSG, Milan e Newcastle, con un solo ko, quello rimediato al Parco dei Principi di Parigi, e 4 reti subìte in 6 gare. Il PSV di Peter Bosz sta invece dominando il campionato e in Champions ha chiuso alle spalle dell'Arsenal, segnando 8 gol e incassandone 10.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



PSV Eindhoven (4-3-3): Benitez; Teze, Schouten, Boscagli, Dest; Tillman, Veerman, Saibari; Bakayoko, L. de Jong, Lozano.



Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Malen, Reus, Sancho; Fullkrug.