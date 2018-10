La Roma ritrova i gol di Edin Dzeko e la vittoria, battendo per 3-0 il Cska Mosca nel terzo turno, grazie a una doppietta del bomber bosniaco e a una rete di Under. I giallorossi, adesso, sono primi a pari merito con il Real Madrid nel Gruppo G e la qualificazione agli ottavi di finale è ormai a un passo data a 1,13 appena dagli analisti Snai che, tra l’altro, non escludono nemmeno la possibilità che i giallorossi passino il turno da primi della classe. Nella scommessa su chi vincerà il girone la Roma è data a 3,50, poco dietro il Real, che è favorito a 1,20. Nonostante la buona situazione nel Gruppo, i giallorossi restano distanti dalla vetta nella giocata sul trionfo finale, per loro un’opzione da 75 volte la posta.