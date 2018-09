L'avventura europea del Napoli riparte: esordio in Champions League per gli azzurri, che alle 21 sono impegnati al Marakana di Belgrado contro la Stella Rossa per il primo turno del gruppo C (Liverpool-PSG l'altro match del girone).



STATISTICHE - Primo confronto assoluto tra le due formazioni, ma il Marakana evoca bei ricordi a Carlo Ancelotti: il tecnico (allenatore in Champions con l'ottava squadra diversa) qui ha vinto nell'88 ai rigori da giocatore e ai preliminari del 2006, preludio dell'ultima Champions alzata dal Milan. Le squadre serbe sono tuttavia ostiche per il Napoli: l'ultima vittoria risale al 1963, due pareggi e due sconfitte negli altri quattro confronti. Non va meglio alla Stella Rossa (che in Champions mancava dal 1991/92) contro le italiane: nessuna vittoria, quattro pareggi e quattro sconfitte. Il Napoli è chiamato anche a riscattare un cammino non all'altezza in Europa: solo 3 vittorie nelle ultime 10 partite della fase a gironi, 2 arrivate la scorsa stagione



FORMAZIONI UFFICIALI



Stella Rossa: Borjan; Stojkovic, Degenek, Savic, Rodic; Jovicic, Krsticic; Nabouhane, Causic, Marin; Boakye.



Napoli: Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.