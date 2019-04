Sulla carta è un duello impari, ma il fattore campo potrebbe rendere più equilibrata la sfida. Tottenham e Manchester City si incroceranno domani sera per l’andati dei quarti di Champions League, per un testa a testa che in quota è tutto dalla parte di Guardiola e i suoi. Dopo quattordici vittorie consecutive (compresa quella ai rigori contro il Chelsea in coppa di lega), i Citizens volano sul tabellone 888sport.it, dove il blitz nel nuovo Tottenham Stadium vale appena 1,86 (sarebbe la quinta vittoria di fila sul Tottenham). Dalla parte degli Hotspurs l’ottimo rendimento nelle partite giocate in casa: da inizio anno Pochettino e i suoi hanno perso una sola volta davanti al loro pubblico, anche se stavolta segno «1» e «X» sono a 4,25 e 3,85. La difesa del City è rimasta imbattuta in quattro delle ultime cinque partite: un’altra partita a porta inviolata, riferisce Agipronews, pagherebbe 3,00, ma per i quotisti è molto più probabile un incontro con entrambe le squadre a segno, opzione a 1,58. Guardiola e i suoi hanno chiuso l’ultima trasferta contro il Hotspurs vincendo 1-0: lo stesso risultato stavolta pagherebbe 8,50