. La squadra di Spalletti, fermata sull’1-1 in casa dal PSV, complice il pareggio del Tottenham sul campo del Barcellona è arrivata terza alle spalle proprio degli inglesi. Terzo posto anche per il Napoli di Ancelotti, che ad Anfield ha perso 1-0 e nel girone si è posizionato. Oltre alle coppie Barcellona-Tottenham e PSG-Liverpool, agli ottavi di finale approdano(0-0 a Bruges) e(2-0 in casa del Monaco) nel girone A,(vittoria per 3-2 in trasferta contro il Galatasaray) e(1-0 in casa con la Lokomotiv Mosca).Ad oggi, in attesa degli ultimi verdetti di domani,. Ne manca dunque solo una, dal Gruppo F: la sfidasi contendono il primo posto nel Gruppo E, mentre nel Gruppo G laè certa del secondo posto alle spalle dele ladi Allegri può ipotecare la prima posizione davanti alnel girone H.Questi tutti i club già agli ottavi di finale della Champions League 2018/2019:GRUPPO A: Borussia Dortmund (da prima), Atletico Madrid (da seconda);GRUPPO B: Barcellona (da prima), Tottenham (da seconda);GRUPPO C: Paris Saint-Germain (da prima), Liverpool (da seconda);GRUPPO D: Porto (da prima), Schalke 04 (da seconda);GRUPPO E: Manchester City (da prima);GRUPPO F: Bayern Monaco, Ajax;GRUPPO G: Real Madrid (da prima), Roma (da seconda);GRUPPO H: Juventus, Manchester United- Queste invece: Bruges, Inter, Napoli, Galatasaray, Benfica e Valencia. Ancora da assegnare due terzi posti, nel Gruppo G (tra Viktoria Plzen e CSKA Mosca) e nel Gruppo F (in corsa Hoffenheim e Shaktar Donetsk, quest'ultima avversaria diretta del Lione per la sfida che vale il secondo posto).