L'Inter dipende da sé stessa e dal Barcellona, perché se il Tottenham vincesse al Camp Nou, battere il PSV in casa non sarebbe comunque sufficiente per accedere agli ottavi di Champions. Ma come scrive la Gazzetta dello Sport, ci sono validi elementi che possono far sentire l'Inter in buone mani.



“I nerazzurri sono nelle mani del Barcellona, dipendono dal loro risultato col Tottenham. Vero che ieri Valverde ha annunciato turnover e punzecchiato i nerazzurri: «Non dovevano perdere a Londra». Ma è anche vero che il Barça è stato disegnato per attaccare sempre e comunque, anche quando conta poco. E’ come Fonzie che non sa dire: «Ho sbagliato». Non perde una partita di Champions al Camp Nou da 5 anni. La squadra che ha tirato di più in porta in questa Champions? Il Barça: 105 tiri (41 in porta, 13 gol). Capocannoniere? Messi, 6 reti, come Lewandowski. La Pulce, annunciata in campo, allarga ulteriormente il cuore alla speranza: contro l’Espanyol è stato incontenibile. I centraloni difensivi di Pochettino sono vulnerabili nel breve. Il reparto, nelle prime 4 gare, ha subìto 9 gol, più di due alla volta. Gli Spurs hanno Kane e motivazioni feroci, più dei catalani, ma restano comunque nel mirino di una macchina da gol”.