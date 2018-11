Tutto pronto per la quinta giornata della fase a gironi di “Champions League”. Ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per le partite che riguardano le quattro squadre italiane, come si legge in una nota. Domani sera scenderanno in campo la Roma e la Juventus. La squadra di Di Francesco, sconfitta sabato a Udine, ospiterà il Real Madrid mentre la Juventus, prima in classifica in Serie A, riceverà il Valencia. Nelle quote Better per la sfida dell’Olimpico, gli spagnoli sono avanti a 2,10 mentre la vittoria dei giallorossi è a 3,25, il pareggio è a 3,80. Le due compagini guidano il girone a 9 punti segue il CSKA a 4 e il Viktoria Plzen a 1. La squadra di Allegri è favorita e quotata a 1,42 per la vittoria mentre il colpaccio degli spagnoli è a 7,25, l’X è a 4,75. Nel girone i bianconeri sono in testa con 9 punti, segue il Manchester Utd a 7, il Valencia a 5 e lo Young Boys a 1.