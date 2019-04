La Juventus ha già mezzo piede in semifinale: questo dicono le quote Stanleybet.it alla vigilia dei quarti di andata, che vedono i bianconeri impegnati alla Johan Crujiff Arena contro l'Ajax. Nella scommessa sul passaggio del turno, la differenza tra le due squadre è nettissima, con la Juventus che viaggia a un bassissimo 1,20 e gli olandesi che seguono da lontano, a 4,20. La squadra di Allegri, malgrado l'impegno esterno, è favorita anche per il match di domani: il segno «2» si gioca a 2,32, il pareggio a 3,35, la vittoria dell'Ajax vale tre volte la scommessa. Non ci sono precedenti recenti tra le due squadre: il raffronto più immediato risale all'Europa League del 2009-10. Nell'occasione, la Juve vinse ad Amsterdam per 1-2 e pareggiò 0-0 a Torino. Rimarchevole il rendimento interno dell'Ajax, che fra campionato e coppe, in 22 partite ha ottenuto 18 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, quella con il Real Madrid negli ottavi di Champions.Ronaldo ci sarà ed è il bomber più atteso: a 2,00 un gol, a 5,50 la doppietta, e a 10,00 l’Alta Quota su una marcatura del campione su calcio di punizione. Una rete di Dybala è a 3,00, stessa quota per Kean. L'Ajax risponde con una batteria di possibili bomber, nella quale spicca a 3,25 quel Tadic che ha già segnato sei volte in Champions e ha incantato il Bernabeu nella gara che ha dato ai Lancieri i quarti di finale. Ziyech e Neres, anche loro goleador a Madrid, sono rispettivamente a 3,75 e 4,75.