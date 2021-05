"The last dance", l'ultimo ballo. La sfida conclusiva valida per l’ultimo posto che garantisce l’accesso alla Premier League 2021/22 va in scena oggi pomeriggio alle 16 a Londra, presso lo stadio di Wembley, tra il Brentford di Thomas Frank e lo Swansea di Steve Cooper, rispettivamente terza e quarta classificata nella stagione di Championship, giunte in finale dopo aver eliminato Bournemouth e Barnsley in semifinale. Per i gallesi si tratterebbe di un ritorno in Premier dopo tre stagioni, per i londinesi della prima storica promozione, che li renderebbe la cinquantesima formazione a raggiungere la massima divisione inglese. Sfida nella sfida, quella tra i bomber Toney e André Ayew, 31 e 16 gol finora.



h 16: ​Brentford-Swansea LIVE