Domani sera a Torino si terrà un'amichevole molto significativa tra il Torino e la Chapecoense, due squadre unite da un tragico destino. La squadra brasiliana è arrivata quest'oggi nel capoluogo piemontese e il capitano della squadra, Alan Ruschel, uno dei sopravvissuti all'incidente aereo del 26 novembre del 2016 (l'unico a essere tornato a giocare a calcio), ha presentato la partita in conferenza stampa.



"Sono molto felice di disputare questa amichevole - ha dichiarato Ruschel - soprattutto per il fatto che Chapecoense e Torino sono due squadre legate dalla stessa tragedia. Mi sento onorato e in dovere di ringraziare i nostri tifosi perché ci hanno dato una grande forza".



Ruschel ha poi raccontato come è stato il suo ritorno al calcio giocato: "Il mio ritorno? Sono felice e motivato: faccio quello che ho sempre voluto fare. Ripeto, sono molto contento di essere qui. Come ho trovato la forza? Dall'anima. Dio mi ha dato la forza di vivere una seconda volta, e di giocare a calcio. Quando sono uscito dall'ospedale ho pensato di voler fare qualcosa di importante, e ho voluto continuare a giocare a calcio nel rispetto dei miei compagni, dei miei amici".