Scatenatissima, incontenibile, spesso senza freni e senza vestiti addosso. Charlotte Caniggia, la figlia di Claudio, ex attaccante argentino con un passato in Serie A fra Roma, Verona e Atalanta, non perde occasione per deliziare i propri follower con foto e video carichi di tensione erotica.



Charlotte ha da poco superato i 2 milioni di follower per la propria pagina instagram e ha festeggiato con un set fotografico hot e un video in topless che non lascia spazio all'immaginazione. Eccolo nella nostra gallery con le altre foto della splendida Charlotte.