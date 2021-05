Oggi ha 23 anni, ma soltanto 3 anni fa Charly Jordan si stava ancora lanciando nel mondo del calcio femminile arrivando anche a livelli discreti. Poi però la svolta con la scelta di mollare il mondo del pallone per dedicarsi a tempo pieno al lavoro di modella e influsencer a cui ha aggiunto anche quello di dj. Oggi vanta 4,5 milioni di follower su instagrma dove non si nega in foto e video in cui si mostra in tutto il suo splendore. Bionda o mora, eccola nella nostra gallery.