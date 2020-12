Un quarto di supponenza, un quarto di follia, un quarto di “squilibrio” arbitrale, un quarto di saggia e salda semplicità tattica avversaria e avrete il cocktail “Vittoria viola”, servito martedì sera all’Allianz.. Se non sbagliamo,: 4 a 2 a Firenze, 3 a 1 a Torino con l’Inter di Stramaccioni, 2 a 1 dalla Fiorentina (Coppa Italia), sempre in casa, con goal di Salah partito solo dalla sua area…Ebbra dalla bella prestazione contro il Parma,. Potrà ancora accadere e pensiamo che sia stato messo abbondantemente in preventivo., decidendo di abbandonare il rodato tran tran per un gioco più spettacolare., anche a costo d’incorrere in incidenti e battute d’arresto.Una rivoluzione copernicana, insomma. Non più un calcio domestico e (quasi) sicuramente vincente, ma un calcio più “internazionale” e (quasi) vincente.. Forse ce lo siamo dimenticati, però una ventina di mesi fa fu proprio questo il nuovo motto bianconero, spiegato dallo stesso: “Il nostro tratto distintivo è guardare avanti”. A Torino, continuano a dire che l’obiettivo è il decimo scudetto (e poi l’anno dopo sarà l’undicesimo…),. Al di là della pausa imposta dal Covid, nel calcio globale bisogna allargare i confini e il risultato con lo sbadiglio non basta più. Questa considerazione può valere per l’intero campionato italiano, spettacolarmente sempre più povero, quindi economicamente meno attraente, difetto sostanziale nell’epoca delle squadre-azienda.. O vive avanti o vive male. Nel frattempo potrebbe vivere maluccio.