Il difensore bianconero Leonardo Bonucci ha scritto su Instagram dopo la sconfitta in casa per 3-0 contro la Fiorentina: "La più brutta Juventus di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c'è nulla da aggiungere".



Più tardi sullo stesso social network gli ha fatto eco l'attaccante portoghese Cristiano Ronaldo: "Ieri, con una prestazione scadente e un risultato tutt'altro che accettabile, abbiamo chiuso il nostro 2020. Sappiamo di dover dare di più per giocare meglio e vincere. Siamo la Juventus! E non possiamo accettare niente di meno che l'eccellenza in campo. Spero che questa breve pausa ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è lontana dall'essere finita e alla fine, ancora una volta, festeggeremo insieme ai tifosi. Credete in noi, abbiate fiducia nella squadra come noi ci fidiamo di voi. Ce la faremo".