Una dura sconfitta che lascia le cose immutate solo grazie al Milan: la Lazio rimane a 7 punti dalla vetta nonostante il 2-1 rimediato dal Lecce di Liverani. Non basta il gol di Caicedo, le reti di Babacar e Lucioni ribaltano il risultato. Dopo 6 sconfitte consecutive il Lecce rivede la luce della vittoria. Come riporta Laziopage, era la striscia negativa più lunga d'Europa.



IL SAPORE DELLA SCONFITTA - Dopo essere stata battuta dal Milan, la Lazio non riesce a rialzarsi: i ragazzi di Inzaghi non subivano due sconfitte consecutive in Serie A dal gennaio 2019. Aveva perso contro Napoli e Juventus.