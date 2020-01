Grande entusiasmo a Linate per lo sbarco di, pronto a iniziare la sua seconda avventura con il Milan. Arrivato con un volo privato poco dopo le 11 , lo svedese, una volta salito a bordo di un'auto messa a disposizione dal club rossonero, ha faticato a farsi largo fra i tifosi, assiepati fuori dai cancelli dello scalo milanese. Come si vede nella foto, è dovuto intervenire, Chief Football Officer del Milan, per far spostare i supporter milanisti e permettere alla vettura di farsi largo fra di loro, per permettere a Ibra di lasciare Linate e recarsi a effettuare le visite mediche.