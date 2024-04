Che fine farà il? Dove andrà Raffaele? Chi arriverà in panchina? E la squadra? Sarà smantellata o rinforzata? Diciamoci la verità: in questo periodo dove un giorno sì e l’altro pure si parla di valzer di panchine, la situazione del Monza è forse la più nebulosa. Perchè se è vero che il divorzio da Palladino pare cosa certa (ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo…), la verità è che chi dovrà decidere il nuovo allenatore del club brianzolo sarà l’eventuale nuova proprietà che potrebbe subentrare al gruppoe alla famiglia

Mentre vanno avanti le trattative di cessione a(trattativa ben avviata, ma non ancora conclusa), si vocifera da più tempo la possibilità che all’orizzonte ci sia anche un altro soggetto interessato. Escluso, al momento, un ritorno di fiamma dell’armatore greco Evangelos, non risultano nuovi contatti conche si era mossa tempo fa mostrando interesse per il club brianzolo. Se la trattativa andrà in porto, è molto probabile che si aspetterà la fine della stagione anche per lasciare la squadra tranquilla in questo finale di stagione che potrebbe consegnare ae compagni la prima storica qualificazione in Europa. Obiettivo assai difficile visto il calendario del Monza, ma anche visti i sei punti che separano i biancorossi dalottavo (sette se consideriamo lo scontro diretto). Il punto conquistato nelle ultime tre contro avversari che lottano per gli stessi obiettivi hanno allontanato di molto la truppa di Palladino dalla zona che conta, ma in casa Monza non si vuole mollare il sogno Europa proprio sul più bello. La gara di domenica sera contro la maledizione(tre ko su tre partite in A contro la banda di) è una sorta di ultima spiaggia per il Monza.

In un momento di totale incertezza, la cosa sicura è che la squadra di Palladino è assolutamente serena e sta vivendo questo possibile passaggio societario con la massima tranquillità. La sensazione è che anche se cambieranno dirigenti e allenatore, il gruppo non sarà cambiato e che ci sia la volontà di tenere Adrianocome garante di tutte le operazioni e anche uomo di riferimenti di chi acquisterà il Monza.E l’allenatore? Detto che Palladino al 99% andrà via, il favorito al momento è Alessio. L’ex tecnico del, che il Monza aveva già visionato anni fa in serie D dall’ex ds Filippo, ha visto le ultime partite dei brianzoli allo stadio ed è atteso all’anche domenica sera. Se tre indizi fanno una prova…