Ex Milan: Galliani pensa a Nesta per il Monza

. La notizia non è ancora ufficiale, ma gira nell'aria ormai da diverso tempo. Lo stesso allenatore non smentisce questa indiscrezione di mercato: "Per ora penso solo a godermi queste ultime 6 partite di campionato e poi ne parlerò con Galliani", ha dichiarato dopo il pareggio per 0-0 di sabato sera sul campo del

- A prescindere del possibile cambio di proprietà,per dieci anni dal 2002 al 2012. Finora nella sta carriera da tecnico l'ex difensore rossonero è stato sulle panchine di Miami FC, Perugia, Frosinone eLa squadra emiliana è dodicesima in classifica in Serie B, a metà strada fra playoff e playout, con 40 punti raccolti in 30 giornate di campionato.