"Sono appena tornato", recitava nell'ormai mitica pubblicità di Costa Crociere. Amauri Carvalho de Oliveira ha legato indissolubilmente il proprio nome alle maglie di Juventus, Palermo e Parma, ma anche alla Nazionale azzurra, con la quale ha debuttato proprio in occasione di un'amichevole legata all'Inghilterra, perché andata in scena nel 2010 ad Upton Park. Soprannominato Calimero perché da ragazzo ha lavorato in una fabbrica di carbonella, viene acquistato dai bianconeri per 23 milioni di euro ed eredita la maglia numero 11 di Pavel Nedved.







CHE FINE HA FATTO? - A Torino non si toglie le soddisfazioni che si era preso in Sicilia, dove vince il premio di miglior calciatore del campionato 2008 e raggiunge l'Europa League. Fasti che ritroverà a Parma, chiudendo la sue esperienza in Serie A con 85 reti realizzate. Dopo il ritiro entra a far parte del progetto "Wine of the Champions" di Fabio Cordella per la produzione di vino con il suo nome e lancia il figlio 16enne nel grande calcio, dato che da quest'anno Hugo de Oliveira fa parte del vivaio del Lecce di Pantaleo Corvino.



