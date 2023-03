Eljero George Rinaldo Elia da Voorburg ha deciso di cambiare vita: l'esterno offensivo olandese, di origini surinamesi al pari di molti protagonisti della nazionale oranje come Clarence Seedorf o Edgard Davids, ha infatti deciso di dare l'addio al calcio. L'ex Juventus, transitato come meteora dal campionato italiano e mai esploso definitivamente dopo gli splendidi inizi tra Twente e Amburgo, con la partecipazione al Mondiale del 2010 nel quale ha centrato la medaglia d'argento dopo il ko in finale contro la Spagna, ha deciso di smettere con il pallone per cominciare ufficialmente con il microfono.



DA FLOP NELLA JUVE DI CONTE ALLA NUOVA VITA - Il classe 1987 ha vestito la maglia bianconera nella stagione 2011/2012, con la miseria di quattro presenze nella squadra allenata da Conte e campione d'Italia, ha dichiarato: "Nella mia testa mi sono fermato già da qualche anno. Lascio il calcio. Sono così occupato che non ho neanche avuto il tempo di farlo, ma è arrivato il momento di far sapere a tutta l'Olanda che non sono più un calciatore. Non mi sono per niente divertito nelle ultime stagioni, non ho avuto neanche un momento felice all'Utrecht".



CARRIERA DA RAPPER - Elia comincerà la carriera da rapper: già affermato produttore di alcune canzoni in patria, lo scorso agosto ha pubblicato il suo primo album, dal titolo "Molenwijk". Qui sotto un estratto: