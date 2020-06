Possibile, se sei ialla faccia di chi ne chiedeva l'esonero dopo la parte iniziale della stagione. Ben sei i ko nelle prime sette giornate di Serie A, dopoe una risalita importante, in seguito a una stagione di Purgatorio. Una squadra, quella forgiata dal presidente Quirico, in grado diquando il Lecce ottennecon il nono posto finale.Subito sconfitte contro Lazio, Chievo, Milan, Brescia, Modena e SienaUna squadra che sembrava: fudei salentini, da notare come a quel tempo le squadre retrocesse da regolamento erano 4, con un campionato a 18 squadre e non a 20.uno sprint da scudetto: sconfitte squadre che si giocavano qualificazione alla Champions League e titolo, comeIl finale? Decimo posto in classifica con 41 punti,- In quella stagione, tre, e vide il proprio bomber uruguaianomai più in seguito ai livelli salentini, realizzare benquarto nella classifica dei cannonieri di A, e miglior marcatore del Lecce nella massima serie, primato che poi sarà eguagliato da Vucinic l'anno seguente.Vincenzo: preparatore dei portieri dell'Empoli.​Antoniogioca ancora, in Serie A nel Torino.Marco: gestisce una catena di negozi d'abbigliamento nel Centro Italia​, presidente onorario della Lupa Castelli Romani.Vukasin: gioca ancora nel Vasas, nella massima serie ungherese.Erminiogioca ancora nel Fasano, in Serie D.Sebastianotecnico della squadra Primavera del Lecce.Andreagioca ancora nel Catania, in Serie C.Lorenzosi è ritirato dal mondo del calcio.Giuseppe: gioca ancora nelll'Audace Cerignola, in Serie D.Cristiansi è ritirato dal mondo del calcio.​Cesarecollaboratore tecnico del Lecce.​Albertoallenatore delle Giovanili della Turris, squadra di D.Marianoavvocato e professore universitario.Maxrappresentante negli eventi di promozione di footvolley.Marco: allenatore attualmente svincolato, speaker radiofonico di Tele Radio Stereo.​Drissa: gioca nell'Otranto Calcio, in Serie D,Jorge: si è ritirato dal mondo del calcio.​Wilifried: gioca ancora nella massima serie greca, nel Panetolikos.Guillermo: ha preso il patentino da allenatore.Luigresponsabile dell'Attività di Base del Sassuolo.​.Daniele: ct della Nazionale italiana Under-20.​Cristianallenatore dellla LUISS, squadra della nota università romana militante in Promozione,.Alessandroallenatore e commentatore tecnico per DAZN.Mirkoè diventato un professionista di golf negli Emirati, dove continua a vivere.Valeri: gioca ancora in Serie B, nel Pescara.Sebasijansi è ritirato dal mondo del calcio.​​Ernestoha conseguito il patentino da allenatore e gioca a beach soccer.Axelsi è ritirato dal mondo del calcio.​​​Grazianogioca ancora, in Cina nello Shandong Luneng.​Delioattualmente svincolato.@AleDigio89