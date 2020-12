Ci sono pochi eventin grado di modificarne la fisionomia come: chi ha vissuto la miticanarra con le lacrime agli occhi e un sorriso nel cuore diin grado di cambiare il destino della nazione e trascinarla nella leggenda in sole tre partite.cheper l'Italia e, per ricordarlo, celebriamo quest'oggi la mitica squadra dell'82'- Dopo, grazie ail primo per 0-0 e il secondo e il terzo per 1-1 con le reti di Ciccioe Brunogli Azzurri difinirono nel cosiddetto: i primi erano i favoriti per la vittoria del Mondiale, potendo contare su calciatori come, i secondi vedevano affermarsi un giovane. Insomma, la strada per l'eliminazione sembrava tracciata: invecediede speranza, prima di una delle partite del secolo.- Fu proprio: una vittoria unica, perché. Una partita chefino a quel momento: forse il Mondiale venne vinto proprio in quel momento, anche se poi ci furono, e lamarchiata dal solito Rossi, dall'urlo di Tardelli e dalla rete di Spillo Altobelli.Ma vediamoo. Con un pensiero al numero 20 che cambiò l'Italia.Dino: allenatore e dirigente ormai in pensione.Ivanopreparatore dei portieri, ha da poco pubblicato la proprio autobiografia.Giovannicommentatore televisivo, ha provato la strada della politica.Francovicepresidente onorario del Milan.Giuseppe: commentatore televisivo per Sky.Antonioha intrapreso la carriera di allenatore.Fulvio: commentatore televisivo.Claudio: allenatore e dirigente sportivo.Gaetano: è deceduto in un incidente automobilistico nel 1989.Pietro: ha intrapreso la carriera di allenatore,Giancarlodirigente della Fiorentina.Giuseppeallenatore, dirigente e osservatore, ma anche commentatore tv.Giampieroha intrapreso la carriera di allenatore.Gabriele: team manager dell'Inter e della nazionale italiana.Marcoallenatore e commentatore televisivo.Franco: ha aperto un negozio di articoli sportivi, anche commentatore tv.Brunodirigente del settore giovanile della Roma.​Danieleha provato la strada del rally, ora è uomo immagine del Milan.Alessandrocommentatore sportivo e politico.Francescocommentatore televisivo e allenatore.Francodocente della scuola allenatori e osservatore.@AleDigio89