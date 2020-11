La storia deldi oggi accomuna diversi calciatori, che hanno visto la propria carriera essere a un passo dalla svolta definitiva, prima di guardarla svanire davanti agli occhi., prima di cadere nel dimenticatoio. E undegli ultimi anni. Tutto questo èda Recanati.- Nato nel 1986, svolge la trafila nel settore giovanile della Vis Civitanova e dopo mezza stagione nelle giovanili del Tolentino, viene. Uomo da record, con i bianconeri vince, una carriera scintillante sembra apparirgli dinnanzi: viene mandato in prestito ad Ascoli, dove a neppure 19 anni inizia a fare la differenza in Serie B. Tanto che il suo allenatore dell'epoca, Nedo Sonetti, afferma:In questo periodo arriva anche il- Le esperienze nelle nell'non sono però fortunate, mentreil giovane Paolucci sembra sbocciare definitivamente: stagione da incorniciareNon solo: la notizia è stata resa nota solamente nel 2018, ma in quegli anni il bomber di proprietà della Juve, che poi sarebbe diventata la showgirl più amata d'Italia. Insomma, il Paradiso alle porte per il 22enne attaccante marchigiano.La storia d'amore però è effimera, come il successo di Paolucci sul campo: torna infatti alla, dovedopo il deludente prestito a Siena. Ma è l'inizio della discesa: torna infatti in Toscana e viene mandato in prestito prima ale poi aldove sembra tornare su ottimi livelli, seppur in Serie B. Segna 9 gol in 39 presenze, non sufficienti per permettere alla sua squadra la salvezza sul campo, anche se un seguito viene ripescata. Negli anni seguenti ancora Siena e poi, senza però mostrare più le caratteristiche tecniche e di personalità che avevano fatto intravedere un grande futuro.In Italia non sembra più esserci spazio per lui: cosìprima di sostenere un provinodi Marco Rossi, terminato negativamente. Si accasa, prima di tornare a, in Lega Pro. Nemmeno in Sicilia, in quella che era stata casa sua dieci anni prima, riesce a trovare tranquillità, così ricomincia il pellegrinaggio:Infine, la scelta:decide di fare una nuova esperienza all'estero, firmando per l. Non il massimo, per una delle stelle del settore giovanile della Juventus.@AleDigio89