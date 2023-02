Ildi Hector"El hombre vertical", allenatore argentino vecchia conoscenza in Italia per avere allenato l'nellaè stata probabilmente la squadra che ha fatto vedere il. E come parecchi tra i team "belli da vedere", i Murcielagos ("i pipistrelli") sono statie incredibilmente, per quello che avevano prodotto, perdenti:che sarebbero esplosi di lì a poco o sarebbero rimasti delle promesse incompiute. Come è rimasta incompiuta la fiaba di quella, capace di mandare in tilt corazzate molto più attrezzate,ma troppo simile al proprio allenatore in un aspetto fondamentale: quello die nelle stagioniportò i Murcielagos prima al terzo e poi al quinto posto della Liga, ma soprattutto a due finali di Champions League, la prima acontro ile la seconda acontro il: meglio dimeglio anche di, nonostante l'allenatore spagnolo riuscirà a portare a casa più risultati in termini di titoli. Due finali consecutive, nella maggior competizione europea per club, ma se la prima sconfitta a Parigi contro il Real fu netta,dopo le reti di Mendieta ed Effenberg, e diede inizio alla cosiddettaUn grande gruppo, sfortunato ma dal cuore immenso, come testimoniano ledopo la seconda sconfitta di Champions, consolato da Oliver Kahn: giocatori di tante nazionalità diverse, alcuni già passati dalla Serie A nostrana, altri in procinto di trasferirvisi.Santiago: dopo il ritiro è diventato un pilota di rally e ha partecipato con la moglie al programma "Ballando con le stelle" spagnolo, vincendolo. In procinto di tornare a Valencia come dirigente.Andres: allenatore attualmente svincolato.Mauricio: allenatore del Velez Satsfield, in Argentina.Francisco Josè: allenatore in seconda della squadra B del Valencia, militante nella Segunda Division.Miroslav: allenatore dell'Al-Shabab, militante nella massima serie saudita.Amedeodirigente sportivo e opinionista televisivo.Alain: dirigente del Paris Saint Germain.Jocelyn: allenatore de L'Etoile de Morne-à-l'Eau, dilettanti francesi, e vice allenatore della nazionale della Guadalupa.Javi: allenatore attualmente svincolato.Roberto: coordinatore generale e direttore tecnico del Racing Club Avellaneda, militante nella massima serie argentina.Gaizka: dopo il ritiro si è stabilito a Yarm, vicino a Middlesbrough, dove si diletta a fare il deejay nelle principali discoteche della città.Francisco Javier: sta studiando per ottenere il patentino di allenatore UEFA e fa parte del corpo tecnico delle selezioni Under 15 e 16 della Comunità Valenciana.Gerard: allenatore del Barcellona B e commissario tecnico della Catalogna.: è tornato in campo a 40 anni, nel 2014, prima di ritirarsi nuovamente e dedicarsi alla famiglia.Luisallenatore attualmente svincolato, padre di Iago Aspas.David: dirigente sportivo, in procinto di tornare a Valencia per volontà del porprietario Peter Lim.Rubenallenatore del Rayo Vallecano, Segunda Division spagnola.Claudio: direttore sportivo dei Colorado Rapids, militanti nella MLS americana.Miguel Angelcollaboratore tecnico del Valencia.Adrian: lavora nel settore degli affari legati al turismo ed al calcio ed è direttore sportivo della Steaua Bucarest, militante nella massima serie rumena.Juan: direttore sportivo dei belgi dell'Excelsior Mouscron, militanti nella Jupiler League.Goran: procuratore calcistico.Zlatko: direttore sportivo del Maribor, massima serie slovena.John: appassionato di pittura, arte e poker, dopo il ritiro ha fatto l'attoreHector: allenatore della Siria.@AleDigio89