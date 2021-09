non è una cosa da tutti:può vantare questo record, avendo solcato lungo tutta la trafila della propria vita calcistica lUna voglia infinita di giocare a pallone, che lo ha portatoquando fu capace,di sbancare Milanoall'dove milita con la- Nato a Formia, inizia a giocare in Campania, nelle giovanili della Sessana, prima di tasferirsie muovere i primi passi nel calcio professionistico tra. Ma è: grazie alle sue 22 reti in 38 partite, che lo reondonocontribuisce al buon campionato disputato dai giuliani e conclusosi al quinto posto.passato alla Lazio.dodici reti nel massimo campionato conpoi nella stagione successivae la storica- Poi ancora. ​Il fil rouge conduttore, una voglia e una passione che non hanno eguali e che lo portano a scendere di categoria senza mai voler smettere:Ancora e sempre in campo.- A lui inoltre è dedicatogruppo musicale italiano: in esso, il protagonista Zeno si paragona all'attaccante formiano perché, così come Fava durante la sua intera esperienza al Bologna, non segnò mai fino alla fine del campionato, quando con due gol mandò i felsinei in Serie A, Zeno, dopo aver avuto una vita da "sfigato", all'improvviso trova una fidanzata, un lavoro ed un cane, che chiamerà proprio "Dinofava". Incredibile.@AleDigio89