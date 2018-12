Robertoda Brescia fa parte di quel novero di giocatori che, a causa diDiverse infatti le occasioni per ildi entrare a far parte del calcio ad alti livelli, tra cui anchenel 2002, sempre sprecate per un'indole fumantina.all'inizio della carriera si afferma comema poi diventa, seguendo le orme di un altro bresciano,cresce proprio nelle Rondinelle, con le quali compie tutta la trafila giovanile prima diLa sua storia si lega fortemente al Brescia, nel bene e nel male:dopo l'esperienza in prestito al Cagliari. La sua avventura con la squadra del presidente Ginosi chiude infatti nel 2005: la squadra,, ritiratosi dal calcio, rischia la retrocessione e, incolpandoli di non fare il bene della squadra e di dividere lo spogliatoio.- I due giocatori decisero di convocare, leggendo una lettera nella qualecomunicando che se il problema della cattiva posizione della squadra erano loro sarebbero andati via subito: e così fecero, firmando con l'Ascoli., in una delle tante pagine del nostro calcio che sarebbe meglio non fosse mai stata scritta., come riporta la Gazzetta dello Sport di allora: "Accanto a me c'è un grande uomo, un uomo più grande di quanto voi siate in grado di pensare. Ha occhi come aquiloni, volano appesi a un filo, ha gesti di sostanza, che alla vita sorridono. Valeva la pena ingoiare tutti i dolori, per poter vivere la fortuna di averlo conosciuto". Si parlò anche di "guerrieri della luce", figure illustrate dallo scrittore Paulo Coelho, e di. Una nebulosa che a distanza di 13 anni è ancora difficilmente chiaribile., visto che dopo l'Ascoli si trasferiscein Serie A con la maglia rosanero. Gli arrivi di Liverani e Nocerino gli tolgono però il posto da titolare e per il centrocampista cominciaprima di chiudere con il. Ma Guana non riuscirà più a dare quella continuità e parvenza di potenzialità dei primi anni di carriera., suo compagno di squadra nei veronesi: prima una testata in faccia, poi un battibecco che gli costa la cessione forzata. Insomma, non proprio un carattere semplice.. Da allora il mondo del calcio non ha più avuto grandi notizie su di lui, fino a qualche giorno fa, quando l'ex compagno Adani è tornato sui fatti di Brescia: "Cercarono di farci passare come capri espiatori, fui anche assediato da alcuni ultrà. Me ne andai a marzo. Si inventarono di tutto, compresa una mia storia con la Hunziker, perché non credevano che si potesse rinunciare a tre anni di stipendio per una questione di ideali e di valori. Dissi tutto in faccia a presidente, allenatore e direttore sportivo, che non amavano il Brescia quanto lo amavamo noi".@AleDigio89