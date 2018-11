Il mondo del calcio è pieno zeppo di cosiddetteper il tempo necessario,nel 2007 il magazine calcisticorivista di lingua inglese specializzata nel calcio internazionale,50 talenti che avrebbero sfondato e conquistato i palcoscenici del calcio.- Bisogna dire che su una lista di 50 nomi stilati, i colleghi inglesi hanno fatto relativamente bene: Banega, van der Wiel, Walcott, Vela, Rakitic,Bojan,, Pato. Tutti questi giocatori sono diventati ottimi professionisti e alcuni di loro sono anche entraticompito molto complicato, quello di individuare dieci anni prima chi diventerà un buon calciatore e chi invece si perderà con il tempo. Tanto chegli italiani nominati in questa classifica ai tempi furono solamente due, l'allora terzino della Lazio e oggi delLorenzo, al, e l'allora trequartista delAndrea, protagonista del "Che fine ha fatto?" di oggi.- Nato a Roma nelsi afferma nellee si impone subito come, capace di ricordare un giovane Gianfranco, èa soli 16 anni, dopo uno, agenzia di procuratori sportivi capeggiata da Alessandroi. Queste sono le sue parole in merito: "Quando ero alla Lazio è venuto un dirigente a dirmi che se non mi fossi legato alla Gea non avrei potuto avere una carriera importante. Io ho rifiutato e me ne sono andato in Svizzera". Unama al ritorno in Italia sembra esplodere dopo una grande annata alL'exploit di Russotto sembra non avere fine, tanto chein prestito oneroso per 350mila euro con diritto di riscatto dell'intero cartellino fissato 3.8 milioni di euro.- L'esperienza partenopea però lo segna profondamente:De Laurentiis non crede in lui e sceglie di non riscattarlo, quindion le maglie dele delnon riesce a giocare a buoni livelli, mentre con il Catanzaro si rilancia, realizzando 15 reti in tre stagioni di Serie C. Poi la breve risalita in B, con la maglia dellaprima di risbocciare con la maglia deldove approda ai playoff per la promozione in Serie B e realizza 13 gol nelle ultime tre stagioni, quasi tutte da titolare.- In questa stagionesquadra salita alla ribalta negli ultimi giorni per la sfuriata social del proprio presidente. Una fine non certamente esaltante, per uno che, convocato in sostituzione dell'infortunato Claudio. Nel 2017 è stato anchenel corso dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari del presidente del Catanzaro Giuseppe Cosentino, prima di essere prosciolto da ogni accusa.@AleDigio89